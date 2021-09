Il Samsung Galaxy S21+ si trova in offerta su Amazon a 859€, è la versione da 256GB nera, che raggiunge il minimo storico con uno sconto di ben 270 euro.

Con la nuova serie di dispositivi top di gamma, Samsung ha introdotto diverse novità. Il design anteriore non è stato stravolto, mentre al posteriore abbiamo una scocca realizzata in un particolare materiale plastico chiamato Glastic, che coniuga la resistenza del policarbonato e il touch & feel di un pannello in vetro.

Il comparto fotografico è caratterizzato da 4 ottiche ed avvolge l’angolo in alto a sinistra del dispositivo. È possibile registrare video stabilizzati in risoluzione 8K o 4K, per una resa finale degna di una fotocamera di ultima generazione.

L'ottimo display da 6.7 pollici è tra i migliori i commercio, con un pannello Dynamic AMOLED e refresh rate a 120Hz. L'ampia batteria da 4.800 mAh è più che sufficiente per un'intera giornata di utilizzo intenso, loi smartphone è compatibile anche con la ricarica wireless Qi.

Oggi il Samsung Galaxy S21+ 5G da 256GB è disponibile al prezzo più basso di sempre, in offerta su Amazon a 859€, con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

