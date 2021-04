Il Samsung Galaxy S20 FE torna disponibile su Amazon a 579€, per accedere allo sconto occorre procedere all’acquisto e – al momento del pagamento – digitare il seguente codice promozionale nell’apposita sezione:

GALAXY70

In questo modo il prezzo dello smartphone top di gamma si abbassa di ben 70€ rispetto al solito. Galaxy S20 FE 5G è da preferire al modello 4G non soltanto per la compatibilità con le nuove reti ma anche a fronte di una miglior dotazione hardware.

La variante 5G monta un processore Qualcomm Snapdragon 865, che garantisce la compatibilità con le reti 5G di ultima generazione e una miglior ottimizzazione dei consumi energetici. Grazie a ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo S20 Fan Edition rappresenta una delle migliori scelte sotto i 650 euro.

Lo schermo di S20 Fan Edition è un Super AMOLED Infinity-O in risoluzione FullHD+, a differenza degli altri modelli della famiglia S20 il pannello è piatto, una caratteristica apprezzata da molti. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 12MP, un’ottica ultra-grandangolare e un teleobittivo da 8MP con Zoom ibrido (ottico+digitale) fino a 30X. La batteria integrata è da 4500 mAh ed è compatibile con la ricarica wireless.

Oggi il Samsung Galaxy S20 FE 5G si trova in offerta su Amazon a 579€, applicando il codice promozionale “GALAXY70” in fase d’acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

