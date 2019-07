Samsung Galaxy S10 ed S10+ sono in super sconto solo per la folle due giorni dell’Amazon Prime Day 2019 e fino a esaurimento scorte. Stiamo parlando di due terminali protagonisti della stagione 2019, due top di gamma dalle caratteristiche di altissimo prestigio, in assoluto tra i migliori di questa annata. Il Prime Day rappresenta un’occasione unica per accedere a questi device ad un costo limitato, sapendo di accedere ad un dispositivo destinato a durare nel tempo tanto in termini di specifiche quanto in logica di design.

Prime Day 2019: Galaxy S10 e S10+ in offerta

Questi gli sconti previsti solo per le prossime ore, in occasione dell’Amazon Prime Day:

Entrambi i modelli sono disponibili in varie colorazioni. Va però ricordato come le offerte siano valide soltanto fino ad esaurimento scorte: trattandosi di un top di gamma, ed essendo lo sconto particolarmente appetibile, con ogni probabilità potrà approfittare dell’opportunità soltanto chi opterà rapidamente per l’acquisto. Fin dalle prossime ore, insomma, i primi modelli e le prime colorazioni potrebbero già andare esauriti.

Samsung Galaxy S10 ed S10+

I due flagship del colosso sud coreano si distinguono per una serie di caratteristiche. Dal punto di vista estetico sono estremamente eleganti, sottili e leggeri. Tutto senza rinunciare a un ampio display, al lettore d’impronte digitali alloggiato sotto lo schermo e – soprattutto – a un comparto fotografico difficile da eguagliare. Inoltre, Galaxy S10+ vanta anche la presenza di una doppia camera frontale, per un effetto bokeh più naturale.

Presente anche la comodissima ricarica inversa, che consente di trasformare lo smartphone in una vera e propria piastra di ricarica senza fili: lo strumento perfetto quando gli auricolari Bluetooth (a proposito, anche i Galaxy Buds sono in super sconto in questi due giorni!) si scaricano all’improvviso.

Chiaramente, entrambi vantano schede tecniche da monstre: scegliere fra l’uno e l’altro è più che altro una questione di “dimensioni” considerando che Galaxy S10 è un po’ più piccolo di Galaxy S10+, quindi di miglior ergonomia e maggior facilità di digitazione con una sola mano.

Vi ricordiamo che i device sono disponibili al momento in cui pubblichiamo questo articolo, ma possono essere soggetti a esaurimento scorte. Le offerte sono disponibili per i soli iscritti al servizio Amazon Prime, che offre una serie di possibilità ai suoi abbonati. Se non siete ancora clienti, potete rimediare subito iscrivendovi qui: il primo mese e completamente gratuito, dal successivo potrete scegliere se continuare a usufruire dei vantaggi Amazon Prime oppure no.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S10+: tutti i prezzi

Commento inviato

Samsung

Samsung Galaxy S10+

Tariffe