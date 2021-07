Il Samsung Galaxy F42 5G è stato avvistato su Geekbench con a bordo il chipset MediaTek Dimensity 700 SoC: tutti i dettagli.

Galaxy F42: rumor

Samsung si sta preparando per il lancio di un nuovo smartphone della serie F: si dovrebbe trattare del Galaxy F42, terminale che dovrebbe debuttare molto presto. Il device è, infatti, apparso sul sito di Geekbench e l'elenco rivela alcuni dei dettagli chiave che suggeriscono che si tratta probabilmente di un Galaxy A22 5G rinominato.

Innanzitutto, il terminale è elencato su Geekbench con il numero di modello SM-E426B e viene fornito con un SoC MediaTek Dimensity 700 sotto il cofano. La variante apparsa sul celebre sito presenta 6 GB di RAM, ma Samsung potrebbe presentare una variante da 4 GB di RAM del dispositivo in mercati selezionati. Esegue Android 11 fuori dalla scatola. Come la maggior parte dei telefoni del colosso sudcoreano, ci aspettiamo che anche l'F42 5G esegua OneUI 3.0.

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti su Geekbench, sono 559 e 1719 rispettivamente test single-core e multi-core.

Sebbene l'azienda debba ancora annunciare i dettagli sul lancio ufficiale del dispositivo, in molti ritengono che verrà annunciato non appena otterrà le certificazioni Bluetooth SIG e Bureau of Indian Standards (BIS).

Nel frattempo, ricordiamo che le indiscrezioni raccontano che il telefono potrebbe essere dotato di un display LCD IPS Full HD+ da 6,6 pollici, con supporto per la frequenza di aggiornamento di 60Hz. È anche probabile che abbia una batteria da 5000 mAh con 15W di ricarica veloce e, in termini di ottica, sia dotato di una tripla fotocamera sul retro: una principale da 48 MP, un sensore ultrawide da 5 MP e uno di profondità da 2 MP; per i selfie, il telefono potrebbe includere una cam da 8 MP.

