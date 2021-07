La nuova pubblicità relativa al Samsung Galaxy Chromebook Go mostra che la versione LTE disporrà del touchscreen. Sappiamo infatti che, al momento, il PC è disponibile per l'acquisto per 299 dollari. Questo prezzo permette di portarsi a casa il modello base con Wi-Fi 6 e 32 GB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy Chromebook Go con touchscreen?

L'OEM sudcoreano ha confermato che presto sarà disponibile una versione LTE, ma sembra che il modulo 4G non sarà l'unica grande differenza presente sotto la scocca.

L'azienda ha rilasciato un annuncio spot per il Galaxy Chromebook Go e, sebbene il titolo del video non lo dica, è contestuale alla nuova iterazione LTE. I colleghi di Gizmochina hanno osservato che la pubblicità rivela un dettaglio importante e, in realtà, indica una caratteristica che il modello Wi-Fi standard non ha.

Al secondo 0:40 del video, vediamo il ragazzo interagire con il display tramite input touch, il che significa che il device ha un touchscreen. Questa funzione non è disponibile nella versione Wi-Fi ed è una sorpresa poiché la pagina delle specifiche ufficiali non menziona un touchscreen disponibile su alcuni modelli.

Con l'aggiunta di un pannello touch, la versione LTE del Galaxy Chromebook Go potrebbe costare molto di più. Il notebook dovrebbe essere disponibile anche con 8 GB di RAM e con opzioni di archiviazione da 64 GB e 128 GB. Con queste specifiche, la variante con le specifiche più elevate del Galaxy Chromebook Go supererà sicuramente la soglia dei $ 400. Se decidi di prendere uno stilo USI, potresti spendere fino a $ 450.

Il Galaxy Chromebook Go ha un display TFT da 14 pollici 1366 x 768; è alimentato da un processore Intel Celeron N4500 e racchiude una batteria da 42,3 Wh che dovrebbe fornire fino a 12 ore di utilizzo con una singola carica. Ha il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1 e uno slot nano-SIM. Ci sono due porte USB-C, una singola porta USB A (3.2) e un jack combinato microfono/cuffie. Samsung lo spedisce con un alimentatore USB-C da 45 W.

Non sappiamo ancora quando sarà disponibile la variante con modulo 4G, ma non appena sarà disponibile, ve lo faremo sapere.

