Galaxy Buds Pro: super offerta per le TWS di Samsung (-26%)

Le Galaxy Buds Pro si trovano in offerta su Amazon a 169€, il 26% di sconto rispetto al prezzo solito, per un risparmio di ben 60 euro.

I nuovi auricolari True Wireless top di gamma di Samsung sono caratterizzati da un driver da 11mm dedicato alle frequenze basse, per garantire un suono corposo e potente. Tramite i microfoni integrati viene introdotto un sistema di Active Noise Cancelling, in grado di generare delle frequenze che riducono i rumori ambientali fino a 35dB. Non manca anche una modalità trasparenza, che funziona in maniera opposta e fa rientrare i suoni ambientali attraverso i microfoni, per non isolarsi completamente mentre si è in strada o in compagnia.

Le Buds Pro si connettono allo smartphone via Bluetooth 5.0 e tramimte l'applicazione è possibile equalizzare il suono in base alle proprie preferenze. Tramite i comandi touch è possibile controllare la riproduzione multimediale, risponodere o declinare le telefonate e richiamare l'assistente vocale.

Grazie alla custodia di ricarica, le cuffie TWS di Samsung offrono fino a 18 ore di autonomia e possono essere ricaricate anche wireless.

Oggi è possibile trovare le Samsung Galaxy Buds Pro in offerta su Amazon a 269€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.