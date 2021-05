Le Galaxy Buds Pro sono le nuove cuffie true wireless top di gamma di Samsung, oggi è possibile acquistarle in offerta su Amazon a 159€. Allo sconto preapplicato del 22% si aggiunge un ulteriore codice sconto da 20€, per accedere all’offerta occorre procedere all’acquisto e digitare il seguente codice promozionale nell’apposito campo di testo.

BUDSPRO20

Al momento del pagamento il prezzo iniziale di 229€ riulterà ridotto di ben 70 euro.

Annunciate insieme ai nuovi smartphone della famiglia Galaxy S21, le Buds Pro introducono importanti novità alle TWS del brand coreano. Sono caratterizzati da un driver da 11mm dedicato alle frequenze basse, per garantire un suono corposo e potente. Il sistema coassiale interno a 2 vie permette una minor distorsione del suono.

Non manca il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di isolare l’utente dai rumori esterni. C’è anche la modalità trasparenza che si comporta in maniera opposta, permette ai suoni ambientali di rientrare attraverso i microfoni, allo scopo di non isolarsi da ciò che ci circonda, fondamentale durante l’attività fisica all’aperto. Le cuffie sono impermeabili con certificazione IPX7 e possono essere utilizzate all’aperto senza preoccuparsi di eventuale pioggia o sudorazione eccessiva.

Le Galaxy Buds Pro si connettono allo smartphone via Bluetooth 5 e si interfacciano con l’apposita applicazione per Android, tramite la quale è possibile equalizzare il suono ed attivare le funzioni disponibili. Inoltre la riproduzione può essere controllata sfruttando i comandi touch sugli auricolari, gesti personalizzabili tramite le impostazioni.

Il produttore dichiara una durata della batteria di circa 18 ore complessive, ricaricando gli auricolari tramite la custodia, quest’ultima è compatibile sia con la ricarica rapida che con la ricarica wireless Qi.

Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime.

