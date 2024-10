Galaxy AI aggiunge 4 nuove lingue: entro fine anno saranno 20

Galaxy AI di Samsung è disponibile in diverse lingue (italiano compreso), ma per l’azienda non bastano. E infatti, ha promesso che entro la fine del 2024 l’Intelligenza Artificiale supporterà un totale di 20 lingue e dialetti.

Arrivano turco, svedese, olandese e rumeno

Alcune tra le funzionalità che hanno fatto il proprio debutto a inizio anno con il lancio della serie Galaxy S24 sono incluse in Galaxy AI. Tra queste, ad esempio, spicca Traduzione Live, che permette di tradurre – come suggerisce il nome – telefonate istantaneamente.

Galaxy AI supporta già numerose lingue, ma Samsung ha reso noto che ne includerà ulteriori quattro, portando il totale a venti. Si tratta del turco, dello svedese, dell’olandese e del rumeno. L’integrazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024.

L’azienda, inoltre, prevede di espandere le attuali lingue per includere anche alcuni dialetti, precisamente in cinese tradizionale e in portoghese europeo. Quando queste lingue aggiuntive saranno disponibili, gli utenti potranno scaricarle come pacchetti dall’app, semplicemente tramite le impostazioni dei dispositivi Galaxy compatibili. Il rollout potrebbe già avvenire alla fine di ottobre.