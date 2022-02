Galaxy A52s in Forte Sconto su Amazon (-35%)

Samsung Galaxy A52s si trova in offerta su Amazon a 306€, lo sconto del 35% porta l'ottimo mid-range ad uno dei prezzi più bassi di sempre, con un risparmio effettivo di oltre 150 euro.

Tra gli smartphone di fascia media, questo A52s è stato tra i più apprezzati del 2021 ed è – ancora oggi – uno dei dispositivi più interessanti su questa fascia di prezzo. Presentato ad un prezzo di listino di quasi 500 euro, a poco più di 300 euro diventa un vero affare, la scelta migliore per chi ha un budget non molto elevato, ma non intende rinunciare a prestazioni di un certo tipo.

Il display Infinity-O di A52s è un Super AMOLED in risoluzione FullHD+, un pannello di ottima qualità e ben visibile in ogni condizione di luce, grazie ad un sensore di luminosità efficiente e reattivo. Il comparto hardware vanta un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Disponibile in diverse colorazioni, Galaxy A52s è compatibile con le reti 5G di ultima generazione e la batteria da 4.500 mAh è compatibile con la ricarica ultra-rapida.

Sul retro troviamo un comparto fotografico completo e versatile, con ben 4 ottiche: una principale da 64 MP, una ultra-grandangolare, un sensore di profondità e un'ottica macro.

Oggi l'ottimo Samsung Galaxy A52s è dipsonibile in offerta su Amazon a 306€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.