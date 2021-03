Il colosso sudcoreano Samsung ha appena presentato le edizioni 2021 degli smartphone Galaxy A di maggior successo. Stiamo parlando dei tre midrange Galaxy A52, A52 5G e A72 5G. Unitamente a ciò, ha iniziato a distribuire la release di Android 11 con skin One UI 3.1. per i vecchi modelli uscito lo scorso anno, Galaxy A51 e A71.

L’update della One UI 3.1 per i mediogamma Galaxy A dello scorso anno

Tenete presente che la versione Verizon di questi dispositivi ha già ricevuto il suddetto update ad Android 11 ma con la skin One UI 3.0 lo scorso mese; tuttavia, Samsung non aveva rilasciato l’aggiornamento per gli altri mercati internazionali. Ora, la società sta implementando il nuovo firmware con la versione A516NKSU3CUC4 per Galaxy A51 5G e A716SKSU3CUC4 per Galaxy A71 5G in Corea.

Il debutto della release stabile è stato confermato sui forum della community Samsung in Corea. Attenzione: l’update sta arrivando lato server a diversi utenti, pertanto ci vorrà qualche giorno prima di vederlo anche da noi in Europa.

L’interfaccia utente One UI 3.1 è stata introdotta insieme al Galaxy S21 e ha offerto una serie di funzionalità innovative come un design rinnovato e all’avanguardia, la condivisione privata, la rimozione dei dati di posizione GPS sulle immagini, numerosi widget nuovi sulla schermata di blocco, le videochiamate in background, app stock migliorate e molto altro ancora.

Detto questo, il Galaxy A51 5G e il Galaxy A71 5G, a differenza degli Stati Uniti, hanno ricevuto la One UI 3.1 direttamente in Corea. Quindi, potrete aspettarvi lo stesso anche per altre regioni. A proposito, l’aggiornamento, che include la patch di sicurezza di marzo 2021, potrebbe richiedere alcuni giorni prima di giungere disponibile per tutti, quindi tienilo a mente.

Potrete verificare la presenza dell’OTA semplicemente accedendo alle Impostazioni, cliccando poi su Aggiornamento software, dopo su Scarica e installa.

