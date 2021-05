Il Samsung Galaxy A22s 5G con SoC MediaTek Dimensity 700 ha fatto capolino su Google Play Console e sull’elenco dei dispositivi supportati.

Galaxy A22s 5G in arrivo

Samsung si sta preparando per lanciare il Galaxy A22s 5G, dato che l’atteso smartphone 5G economico è apparso su Google Play Console con il numero di modello SM-A226B.

Il telefono porta lo stesso numero di modello del prossimo Galaxy A22 5G e ciò suggerisce che il colosso sudcoreano potrebbe lanciare il dispositivo come A22 in alcune regioni. La pagina rivela alcune delle specifiche chiave del telefono, come il processore MediaTek MT633 a bordo (nome in codice del SoC Dimensity 700), associato a 4 GB di RAM.

Inoltre, il device funzionerà con Android 11

Un’immagine allegata all’elenco rivela che il Galaxy A22s 5G avrà un display waterdrop e cornici sottili, ad eccezione della spessa cornice del mento; il device, inoltre, vanta una risoluzione Full HD + di 1080 x 2009 pixel.

Se il dispositivo è effettivamente un A22 5G rinominato, il telefono apparso su Google Play Console avrà un display da 6,5 ​​pollici, una configurazione fotografica con tre obiettivi sul retro, con una fotocamera principale da 48 MP. Per quanto riguarda la selfie-camera posteriore, si ipotizza una risoluzione di 13 megapixel.

È probabile che Samsung lancerà l’atteso smartphone 5G low-cost nel sud-est asiatico, in Europa, in Corea del Sud e nel mercato indiano. Il Galaxy A22s 5G dovrebbe essere disponibile in grigio, bianco, verde chiaro e viola ed avere un costo di circa 229 euro.

Samsung

Smartphone