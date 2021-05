I piccoli budget phone di casa Samsung, i Galaxy A02s e il Galaxy A12, hanno appena l’aggiornamento ad Android 11.

Samsung: anche la fascia bassa si aggiorna ad Android 11

Samsung ha presentato il Galaxy A02s e il Galaxy A12 a fine novembre dello scorso anno. Nonostante siano stati annunciati alla fine del 2020, questi telefoni hanno debuttato con One UI Core 2.x basato su Android 10. Ora, mesi dopo il loro rilascio, questo duo sta finalmente ricevendo l’update alla nuova release del software di casa Google.

L’aggiornamento ad Android 11 per i due terminali di fascia bassa dell’OEM sudcoreano arriva con il moniker “One UI Core 3.1“. È interessante notare che il firmware è attualmente disponibile nella stessa regione per entrambi i telefoni.

L’aggiornamento Android 11 del Galaxy A02s e del Galaxy A12 è attualmente disponibile in Russia con la versione firmware A025FXXU2BUDC e A125FXXU1BUE3, rispettivamente. Oltre a portare nuove funzionalità e modifiche visive, la nuova build del software aumenta anche il livello di patch di sicurezza.

Tuttavia, le patch distribuite con l’aggiornamento One UI Core 3.1 sui due telefoni sono differenti. Il Galaxy A02s riceverà le patch di sicurezza di aprile 2021, mentre il Galaxy A12 riceverà le ultime patch di sicurezza aggiornate a maggio 2021.

In ogni caso, il nuovo update di sistema per questa coppia viene inviato mediante lato server. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo prima che raggiunga ogni unità disponibile in Russia e negli altri mercati. Gli utenti di questi dispositivi possono andare su Impostazioni, pigiare su Aggiornamento software e cliccare su Scarica e installa per verificare se la loro unità ha ricevuto l’aggiornamento mediante OTA. Voi lo avete già trovato? In ogni caso, vi invitiamo ad attendere qualche giorno e di consultare i forum di Samsung a riguardo.

