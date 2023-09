Gaggia Viva Prestige: il caffè come al bar e il costo è a terra (-45%)

Se ti piace il buon caffè allora non devi perderti l’offerta che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Gaggia Viva Prestige a soli 82,99 euro, invece che 150 euro.

Con questo sconto del 45% oggi, e ancora per un tempo limitato, puoi risparmiare ben 67 euro sul totale. Un vero affare. Anche perché questa macchina per il caffè espresso è veramente molto bella tanto quanto affidabile. Potrai usare sia il caffè in polvere che quello in cialde. Inoltre ha una lancia per il vapore che ti consente di montare il latte per il cappuccino.

Gaggia Viva Prestige: la macchina per espresso da avere

È chiaro che a questo prezzo questa macchina per il caffè è assolutamente da acquistare senza pensarci troppo. Ha un bellissimo design con una pratica manopola per scegliere l’erogazione del caffè o del vapore. I suoi 15 Bar regalano al caffè un aroma intenso. Inoltre è dotata di un pannarello in acciaio inox per montare il latte o scaldare le bevande.

In confezione troverai un filtro per il caffè macinato e un filtro per usare le cialde ESE. Questo garantisce la massima versatilità. Ha poi un serbatoio dell’acqua da 1 litro e una potenza da ben 1025 W. E sulla parte superiore puoi appoggiare le tazzine perché siano belle calde prima di bere il caffè.

A questo prezzo non puoi proprio trovare di meglio, per cui fai presto prima che tutto svanisca. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Gaggia Viva Prestige a soli 82,99 euro, invece che 150 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.