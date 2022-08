Gadget GENIALI nascosti su Amazon: 5 chicche tech a meno di 10€

Se come me, anche tu sei amante di gadget sempre nuovi e particolari, allora sei nel posto giusto. Ho selezionate 5 chicche tech che prendi a meno di 10€ da Amazon e sono un vero e proprio spettacolo. Su tutti, gli abbonati ai servizi Prime godono di spedizioni super rapide e gratuite. Pronto? Si parte da 4,99€ appena!

Il primo prodotto lo adoro, assolutamente. La bomboletta ad aria compressa è la soluzione perfetta per tenere pulito il PC portatile, ma anche la tastiera del computer desktop o l’interno del case. Hai presente la maledetta polvere che si accumula ed è difficile da stanare? Ecco, con questo gioiellino basta un paio di spruzzi per risolvere! La porti a casa a 4,99€ ed è un vero e proprio oggetto mai più senza.

Il secondo gadget è perfetto per rendere eterne tutte le videocassette che hai in casa e che vorresti preservare. Con questo semplicissimo convertitore, il contenuto puoi finalmente digitalizzarlo e conservarlo per sempre. Torna a guardare le tue vecchie VHS con rinnovata emozione. Il convertire lo prendi in gran sconto a 8,99€.

Il terzo accessorio geniale, in qualche modo, è in linea con il secondo. Infatti, ti permette di collegare qualsiasi periferica con porta SCART ai più recenti monitor e TV con ingresso HDMI. Hai letto bene, puoi riutilizzare le tue vecchie console, il vecchio videoregistratore e non solo. Questo utilissimo e sfizioso gadget lo prendi in sconto a 8,99€. Se invece vuoi fare il contrario, e usare un vecchio schermo con dispositivi nuovi, puoi usare l’accessorio che converte il segnale da HDMI a SCART e costa sempre 8,99€ appena in sconto.

Il quarto gadget è il kit definitivo per la pulizia dei tuoi auricolari TWS, incluso il case. Polvere, sporcizia e cerume non saranno un problema con questo complissimo set. Bello, utile e assolutamente da avere, permette un pulizia minuziosa del tuo wearable, lo porti a casa a 9,99€.

Per finire, con questo strumento potrai mettere definitivamente da parte il classico cercafase. In un attimo, verifichi la presenza di tensione elettrica e la sua intensità. Dotato anche di torcia, è super sicuro da utilizzare, oltre che molto pratico e utile. Te l’accaparri in sconto a 9,99€, ma devi spuntare il coupon in pagina prima di completare l’ordine.

Visto quanti interessanti gadget tech geniali puoi prendere con pochissimi euro da Amazon? Queste chicche a meno di 10€ ne sono solo un esempio! Ricorda, su tutti godi di spedizioni rapide e gratuite, basta essere abbonato ai servizi Prime.

