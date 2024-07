FURBATA per NON PAGARE il bagaglio Ryanair: zaino da viaggio tuo a 37€

Se stanco di vedere il tuo biglietto aereo raddoppiato di prezzo una volta che inserisci il bagaglio? Se non vuoi più pagare tasse extra sui tuoi voli, e non solo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo zaino da viaggio a soli 37,98 euro, invece che 50,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 6% sul prezzo originale più un ulteriore sconto di 10 euro con il coupon per un risparmio totale notevole. Soprattutto metti le mani su un ottimo compagno di viaggio che ti permetterà di risparmiare un sacco di soldi sui voli aerei.

Zaino da viaggio a pochissimo e non paghi più altro

Con questo zaino da viaggio non dovrai più preoccuparti di dover pagare altri costi durante i tuoi voli. Le sue dimensioni 45 x 36 x 20 sono quelle consentite da tutte le compagnie low cost, una su tutte Ryanair. E così una volta che hai selezionato il tuo biglietto non devi acquistare nient’altro e quello sarà il costo finale.

Questo zainetto ha delle dimensioni perfette per tenere all’interno moltissime cose, dai vestiti ai libri, per passare da computer a caricatori. Ha una tasca principale molto capiente con cerniera e altre due più piccole con vari scomparti interni per tenere le cose in ordine. Inoltre è robusto e ha spallacci e schienale confortevoli.

Insomma se vuoi smettere di pagare più il bagaglio che il biglietto devi avere questo zainetto. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo zaino da viaggio a soli 37,98 euro, invece che 50,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.