Fuoritutto Xiaomi su Amazon: questi auricolari con ANC ora costano 16,90€

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per i prodotti Xiaomi e, in particolare, per le Redmi Buds 6 Lite. Si tratta di cuffie true wireless che costano poco ma che possono garantire prestazioni ottime, con anche la cancellazione attiva del rumore. Sfruttando la promo in corso, le cuffie sono ora acquistabili al prezzo scontato di 16,90 euro e sono vendute direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite: qualità a prezzo ridotto

Le Redmi Buds 6 Lite sono ottime cuffie true wireless che includono driver con diaframma in titanio da 12,4 mm e consentono di poter sfruttare la riduzione del rumore in chiamata con AI oltre che la cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB, proponendosi come un’alternativa economica a modelli di fascia superiore. Da segnalare anche un’autonomia elevata con fino a 7 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 40 ore di utilizzo andando a considerare anche la carica aggiuntiva fornita dalla custodia.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 6 Lite con un prezzo di 16,90 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon. La promozione è valida solo per alcune colorazioni e solo per un breve periodo di tempo. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere la versione desiderata delle cuffie al carrello.