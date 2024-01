Fuoritutto Unieuro: lavatrice Candy 7 kg Classe A a prezzo stracciato (349,90€)

La promozione Fuoritutto Unieuro vede brillare la lavatrice Candy Ultra Hygiene, con caricamento frontale da 7 kg e classe di efficienza energetica A. Oggi è in vendita a soli 349,90 euro, in sconto del 32% rispetto al prezzo di vendita consigliato. Ed è anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

Candy Ultra Hygiene è una delle migliori lavatrici da 7 kg per rapporto qualità-prezzo. Sono infatti poche le lavatrici che a parità di caratteristiche si trovano in vendita a meno di 350 euro. La promozione non sarà però eterna, con la scadenza della campagna Fuoritutto fissata per il 17 gennaio.

Lavatrice Candy Ultra Hygiene in sconto del 32% sul sito di Unieuro

Ultra Hygiene di Candy è la nuova lavatrice che integra quattro programmi dedicati per igienizzare il bucato attraverso una pulizia profonda nel rispetto dell’ambiente, garantendo un risparmio energetico significativo.

Tra i principali punti di forza segnaliamo la massima flessibilità della lavatrice, che consente di programmare l’inizio del lavaggio con un ritardo fino a 24 ore. Inoltre l’elettrodomestico Candy si differenzia dagli altri per garantire livelli di rumorisità tra i più bassi del mercato, grazie all’utilizzo di motori inverter di ultima generazione.

E grazie all’app dedicata è possibile accedere a funzionalità aggiuntive, ricevere suggerimenti per un utilizzo più efficiente dell’elettrodomestico e per migliorare in generale l’esperienza di lavaggio.

La lavatrice Candy Ultra Hygiene è in offerta a 349,90 euro sul sito unieuro.it. Puoi anche scegliere di pagare in 3 rate da 116,63 euro al mese senza interessi con Klarna e PayPal, oltre che beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.