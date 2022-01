FUORI TUTTO Apple iPhone 13 a un prezzo ULTRA sul sito Unieuro

È una corsa contro il tempo potersi aggiudicare il nuovissimo modello di casa Apple. Grazie al FUORI TUTTO sul sito Unieuro puoi aggiudicarti il modello di casa Cupertino a un prezzo ultra scontato. Ma devi sbrigarti perché l'unico rimasto è nella versione da 128GB (PRODUCT)RED e sono gli ultimi pezzi. Mettilo subito nel carrello e aggiudicati il nuovo Apple iPhone 13 a soli 879 euro, invece di 939 euro. Un'offerta davvero golosa che non puoi lasciarti sfuggire.

Apple iPhone 13 di nuovo disponibile e super scontato su Unieuro

C'è aria di saldi invernali da Unieuro che prosegue con la sua brillante iniziativa del vero FUORI TUTTO con tantissimi dei migliori prodotti di tecnologia super scontati. Come il nuovo e, ormai introvabile, Apple iPhone 13 in tutta la sua bellezza. Non solo lo acquisti a un prezzo davvero incredibile, ma essendo nella versione (PRODUCT)RED aiuterai il Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi, alla malaria e da due anni a questa parte anche al Covid-19. Insomma, risparmi e fai del bene perché parte dell'incasso andrà a sostegno di questa organizzazione no-profit.

Che dire di lui, il protagonista indiscusso, l'eccezionale Apple iPhone 13! Uno dei modelli meglio riusciti della “Mela Morsicata”. Partiamo già col dire che il nuovo Display Super Retina XDR rende lo schermo ancora più luminoso e brillante, garantendo piena visione anche a luce diretta del sole. Tantissimi colori come li vedi al cinema renderanno i contenuti ancora più belli grazie all'ampia gamma cromatica di qualità professionale. Infine, l'altissima densità di pixel rende tutto ultranitido.

Una nota positiva l'abbiamo anche dalla nuova batteria che garantisce fino a 2,5 ore di autonomia in più su iPhone 13. Ti accompagnerà lungo tutta la giornata. Inoltre, il chip A15 Bionic sprigiona tutta la velocità di questo modello che sembra avere i superpoteri.

Cosa stai aspettando? Cogli al volo questa opportunità che solo Unieuro ti sta regalando e acquista il nuovo Apple iPhone 13 a soli 879 euro, invece di 939 euro.