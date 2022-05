Fuori TUTTO Amazon: Echo Dot 4 a 24€ invece di 59€ (sconto 58%)

L’eccezionale smart speaker Echo Dot 4, con pieno supporto all’assistente vocale Alexa, è in sconto su Amazon a prezzo ridicolo. Risparmi il 58% e lo porti a casa a 24,99€ invece di 49,99€. Un’occasione rara, che durerà pochissimo: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Dot 4 a prezzo ridicolo su Amazon

Bellissimo design per un prodotto che è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Super semplice da configurare, in un attimo sei pronto a sfruttarne l’intero potenziale. Utilizza la voce per attirare l’attenzione dell’assistente vocale e sfruttalo per ottenere informazioni, chiedere di ascoltare musica oppure – naturalmente – per gestire la casa intelligente.

Eccellente l’audio in uscita: che si tratti di ascoltare quello che Alexa ha da dirti – oppure di ascoltare il tuo brano preferito – non ci saranno problemi. L’esperienza di avere uno smart speaker come questo in casa, o in ufficio, stravolge il modo in cui fai ricerche o, perché no, passi qualche momento in relax.

Infatti, questi dispositivi supportano dei veri e propri store di applicazioni, che in questo caso si chiamano “Skill“. Ce ne sono tantissime e ti permettono di effettuare le più diverse operazioni: dalla casa intelligente, alle traduzioni in tempo reale.

Insomma, Echo Dot 4 – a questo prezzo – è un prodotto al quale è complicato rinunciare. Non perdere l’occasione di risparmiare il 58% e portarlo a casa a 24,99€ invece di 59,99€. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima, considerando la percentuale di sconto.

