Fuori stagione, ma sconto da PAURA: ventilatore smart XIAOMI REGALATO

Nonostante il periodo dell'anno in cui la prima cosa che fai quando torni a casa è piazzarti davanti alla stufa o al termosifone, io questa promozione te la devo far sapere per forza. In fin dei conti un ottimo sconto è sempre un ottimo sconto e se puoi risparmiare un bancale di soldi, perché tirarsi indietro? Su Amazon ti porti a casa lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 a metà prezzo. Infatti invece di sborsare un bigliettone da cento, lo paghi appena 57,60€ e arrivi pronto e fresco all'estate 2022.

Io ti consiglio di approfittarne al volo perché è una promozione fuori dal normale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Ventilatore smart Xiaomi: connesso allo smartphone, addio estate torrida

Un prodottino che è un gioiellino e che tutti dovrebbero avere in casa perché è un salvavita.

Semplicissimo, occupa il minimo spazio ma non ti risparmia una brezza che ti fa sognare nel caldo più torrido. Lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è magia. Grazie alla sua pedana lo metti dove vuoi e non solo: la sua altezza è completamente aggiustabile per poterlo sfruttare come vuoi e convertirlo persino in un ventilatore da tavolo.

Conta che ha ben 12 lame in totale per una brezza costante e che non sia fastidiosa. Ovviamente la gestisci un po' come vuoi la velocità dal momento che è completamente personalizzabile: decidi tu un valore tra 1 e 100 e lui la esegue.

Per gestirlo puoi utilizzare i tasti fisici, l'applicazione su smartphone e persino la tua voce. Lui esegue e ruota con un oscillazione di 140° per raffrescare l'intero ambiente in tempi minimi e sempre in silenzio.

Insomma, è un affare da concludere al più presto: aggiungilo al carrello e acquistalo subito a soli 57,99€. Questo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è l'acquisto che non ti aspettavi di fare, ma per cui ringrazierai appena arriverà l'estate. Le spedizioni sono gratuite.