Funerale Elisabetta II: come vederlo in diretta streaming

Non solo il Regno Unito, ma anche tutto il mondo è in lutto. La morte della Regina d’Inghilterra ha colto tutti di sorpresa. Nei suoi 70 anni di regno ha saputo farsi amare ed è diventata un’icona della stirpe nobiliare. Lunedì 19 settembre 2022 si celebrerà il funerale di stato di Elisabetta II.

Alle ore 11:00 di lunedì 19 settembre 2022 tutto il mondo si unirà per l’addio ufficiale a Elisabetta II durante il funerale di stato. La sovrana si è spenta serenamente all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral, nel Regno Unito.

Se vuoi vedere in diretta streaming il funerale di Elisabetta II ti consigliamo di installare NordVPN. Questa speciale VPN ti permetterà di collegarti ai server nel Regno Unito e così poter assistere alla celebrazione live senza alcuna limitazione geografica.

Funerale Elisabetta II: tutte le istruzioni per vederlo in live streaming

Il funerale di Elisabetta II sarà una celebrazione importantissima sia per tutto il Regno Unito che per il mondo intero. Non sappiamo quanti saranno i presenti, ma sicuramente abbiamo la certezza che in live streaming si collegheranno milioni di utenti.

Ad oggi l’opzione migliore per vederlo in diretta streaming è utilizzando NordVPN. Installa la sua applicazione sul tuo dispositivo dal quale vuoi assistere. Una volta attivata secondo le istruzioni a schermo, dovrai collegarti al channel dedicato BBC UK.

In questo modo potrai vedere in diretta e senza alcun problema tutta la cerimonia. Infatti, il vantaggio di avere una VPN non è solo quello di abbattere le restrizioni dovute alle limitazioni geografiche, ma anche quello di ottimizzare la connessione.

Collegandoti a uno dei suoi server vedrai la differenza nella velocità di navigazione decisamente migliore. Anche lo streaming sarà molto più stabile e performante perché sarai connesso a un tunnel crittografato con larghezza di banda illimitata.

