Fujifilm, ultimi giorni per richiedere cashback fino a 1.600 euro

Buone notizie per gli appassionati di fotografia: fino al 30 giugno, Fujifilm offre cashback fino a 1.600 euro su una serie di prodotti Sere X e GFX selezionati. L’occasione perfetta, dunque, per aggiornare la propria attrezzatura fotografica, risparmiando notevolmente sul prezzo.

Fino a 1.600 euro di cashback: come funziona?

La promozione cashback si applica esclusivamente per un elenco selezionato di prodotti Fujifilm Serie X e GFX, che vanno acquistati entro il 30 giugno. I bonus, come si legge nella pagina relativa alla promozione, sono cumulabili in caso di acquisti multipli.

Il valore del cashback cambia in base al prodotto acquistato: si va da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.600 euro, che è la ricompensa – appunto – più ghiotta e ottenibile con l’acquisto di una macchina fotografica Fujifilm GFX100S. Altri modelli interessanti aderenti alla promozione sono la GF80mm F1.7 R WR e la XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR.

Come funziona la promozione? È semplicissimo: basterà acquistare online o nei punti vendita uno dei prodotti che aderiscono al programma cashback durante il periodo promozionale, che va dal 1° maggio al 30 giugno, e successivamente – dopo l’acquisto – richiedere il rimborso attraverso il relativo form di richiesta presente sul sito ufficiale di Fujifilm, entro il 31 luglio.

È possibile inviare fino a un massimo di cinque richieste di rimborso a persona, ma dovranno riguardare prodotti differenti: non è infatti possibile richiedere il cashback due volte per lo stesso prodotto.