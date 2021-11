Fujifilm Instax Mini Evo: parola d'ordine? Retrò!

Instax Mini Evo di Fujifilm è una fotocamera istantanea in stile retrò che verrà venduta al prezzo di circa 199 dollari (il costo in euro non è ancora conosciuto).

Fujifilm Instax Mini Evo Hybrid: le caratteristiche

Fujifilm ha annunciato una nuova fotocamera digitale chiamata Instax Mini Evo Hybrid. Il prodotto è in grado di stampare con la pellicola Instax Mini. La società afferma che la nuova ammiraglia Instax è stata progettata con features avanzate ma dal sapore classico. Ha diversi elementi emblematici del passato provenienti delle macchine fotografiche analogiche. Questi includono un quadrante montato sulla parte superiore e un controllo di stampa che sembra una leva di avanzamento della pellicola.

Come altre fotocamere Instax ibride, la Mini Evo Hybrid ha uno schermo LCD che può aiutarvi a inquadrare le foto digitali prima della stampa. I 10 effetti dell'obiettivo possono essere combinati e applicati alle foto e la compagnia afferma che la sua risoluzione di esposizione è doppia rispetto ai modelli precedenti.

La Instax Mini Evo può essere utilizzata anche come stampante, il che significa che si possono stampare foto da uno smartphone. Nella direzione opposta, Fujifilm ha aggiunto una nuova funzionalità che consente di salvare le foto Mini Evo stampate sul telefono e incorporarle con la cornice Instax in modo da poterle condividere come istantanee Instax digitali.

L'azienda rilascerà Instax Mini Evo Hybrid in alcuni mercati come il Giappone il 3 dicembre e arriverà sul mercato statunitense nel febbraio del prossimo anno. La fotocamera ha un prezzo di $ 199,95. Non sappiamo quando arriverà in Europa e a quale prezzo; maggiori dettagli emergeranno nelle settimane a venire.