Fujifilm GFX100 II e GFX100S II: sconto IMMEDIATO di 500 euro con il trade-in

Per chi vuole cambiare la propria macchina fotografica, questo è il momento giusto. A partire dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 marzo 2025, Fujifilm offre uno sconto immediato di 500 euro per l’acquisto di uno dei recentissimi modelli GFX100 II e GFX100S II portando in permuta, presso rivenditori autorizzati, una fotocamera digitale.

Come ricevere 500 euro con Fujifilm

Accedere alla promozione Fujifilm è semplicissimo. Per prima cosa è necessario portare presso un rivenditore autorizzato (la lista è consultabile cliccando qui) una fotocamera digitale a ottica intercambiabile. Naturalmente, dovrà essere funzionante. Una volta verificata la fotocamera, potrai scegliere un modello tra GFX100 II e GFX100S II: riceverai uno sconto immediato di 500 euro sul tuo nuovo acquisto.

La più recente è GFX100S II: lanciata a maggio 2024, quindi soltanto qualche mese fa, monta un sensore Large Format 44x33mm GFX 102MP CMOS II. Può registrare video fino a 4K a 30p (7 fps). È la versione “economica” di GFX100 II (lanciata a settembre 2023) che, pur montando lo stesso sensore (che, però, su questo modello è HS, ovvero High Speed), offre qualità video fino a 8K a 30p e 4K a 60p, con 8 fps.

Il prezzo tra le due è sostanziale. Per GFX100 II è di 8.145 euro, mentre per GFX100S II si scende a 5.595 euro. In entrambi i casi si parla del prezzo per il solo corpo, senza quindi obiettivi inclusi, che avranno ovviamente un costo a parte.