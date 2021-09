Fujifilm ha appena brevettato un telefono pieghevole che ricorda il Samsung Galaxy Fold. Apparentemente l'azienda leader nel settore della fotografia, pare che stia lavorando al suo primo telefono che, a quanto pare, dispone di un display pieghevole. Questa è una sorpresa considerando che l'azienda giapponese è nota per la produzione di camere digitali e alcuni altri prodotti per l'ufficio, come le stampanti ad esempio.

Fujifilm: vedremo un foldable a breve?

Secondo un rapporto LetsGoDigital, la società ha depositato un nuovo brevetto presso l'USPTO (Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti) intitolato “Dispositivo elettronico e supporto leggibile da computer non transitorio“. Stiamo parlando di uno smartphone con un ampio display principale che si piega verso l'interno insieme ad un display esterno più piccolo. In altre parole, questo prodotto dovrebbe avere un design abbastanza simile alla serie di telefoni Galaxy Z Fold di Samsung.

Inoltre, la società sembra essersi chiaramente ispirata al Galaxy Z Fold3 lanciato di recente dal colosso tecnologico sudcoreano in quanto dispone anche del supporto per una penna stilo, oltre a un design simile. Il designer Technizo Concept ha creato alcuni rendering di prodotti chiari basati sul brevetto di Fujifilm, che ci offrono uno sguardo migliore su come potrebbe apparire il dispositivo. In particolare, la cornice inferiore di questo dispositivo è piuttosto prominente mentre le cornici sugli altri tre lati sono molto sottili.

Purtroppo il patent non mostra il retro del dispositivo quindi non abbiamo informazioni riguardo al numero di sensori sul posteriore o altro. D'altra parte, il pannello frontale potrebbe sfoggiare una fotocamera sotto il display, anche se il focus del brevetto riguardava essenzialmente il pannello. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”, per ora. Non è chiaro se la compagnia stia effettivamente lavorando su un telefono del genere o stia semplicemente coprendo tutte le basi. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

