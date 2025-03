Frullatore professionale: incredibile Amazon, 74% di SCONTO con le Offerte di Primavera

Per le ultime ore della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon puoi farti un fantastico regalo per la cucina: il frullatore Haier I-Master Series 5 è disponibile con un incredibile sconto del 74% a soli 49,99 euro invece di 189,99. Con spedizione Prime sarà subito a casa tua.

Frullatore Haier I-Master Serie 5: le caratteristiche

Il frullatore è dotato di un motore da 1200W con 6 lame ultra resistenti che lo rendono in grado di lavorare qualsiasi ingrediente, dai frutti più morbidi al ghiaccio, per ottenere frullati, smoothie e salse dalla consistenza perfetta.

Con i 3 programmi automatici potrai tritare il ghiaccio, preparare frullati cremosi o avviare l’auto-pulizia in soli 30 secondi, risparmiando tempo e fatica. La caraffa in vetro è capiente 1,7 litri ed è perfetta per tutta la famiglia: è presente anche un bicchiere personal da 0,6 litri per portare il tuo smoothie sempre con te.

Il frullatore è anche estremamente sicuro dato che funziona solo quando la caraffa e il coperchio sono posizionati correttamente, evitando qualsiasi rischio. Infine, per la pulizia, le parti rimovibili sono lavabili anche in lavastoviglie.

Un prodotto potente, sicuro e facile da pulire per la tua cucina: approfittane per acquistarlo subito a soli 49,99 euro invece di 189,99.