Frullatore Macom in super offerta a 25,99 euro da MediaWorld

Il rientro dalle vacanze estive segna l’inizio di una nuova stagione per tante persone. Settembre, insieme a gennaio, è il mese per eccellenza dei buoni propositi, non è vero? Ecco, il frullatore Smoothie To Go del marchio Macom può diventare uno strumento indispensabile nella tua nuova routine, soprattutto se hai intenzione di seguire una dieta salutare anche lontano da casa.

Solo per oggi il frullatore di Macom è in offerta a 25,99 euro sul sito di MediaWorld. La promo scade alle 23:59 di oggi, mercoledì 13 settembre. Oltre allo sconto di 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, benefici anche della spedizione gratuita.

Smoothie To Go è il nuovo frullatore ad impulsi del marchio Macom che si distingue per la sua semplicità d’utilizzo. Versi gli ingredienti al suo interno, avvii il frullatore, sviti il bicchiere, lo chiudi e infine lo porti via.

Tutto qui. Inclusi nella confezione trovi due bicchieri, uno da 600 ml e l’altro da 300 ml. Entrambi presentano un coperchio con tappo apri e chiudi, per facilitare il trasporto lontano da casa.

Si tratta della soluzione ideale per chi desidera preparare in modo semplice la quantità desiderata di succhi e frullati. Inoltre, grazie alla portabilità del frullatore di Macon, puoi consumare la tua bevanda ovunque tu sia: in casa, in ufficio, in palestra o perfino in viaggio.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sul frullatore Smoothie To Go di Macom, così da risparmiare 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e non pagare le spese di spedizione. L’offerta è valida solo per oggi, mercoledì 13 settembre.

