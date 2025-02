Frullatore Elettrico Tritatutto e Macina Caffè a soli 33€ su eBay

Sei un appassionato di cucina, ami il cibo salutare o semplicemente vuoi risparmiare tempo? Allora non farti scappare questa offerta su eBay davvero incredibile. Con questo frullatore elettrico 2 in 1 non solo hai un praticissimo tritatutto potente, ma anche uno strumento per macinare caffè, proprio come al bar. Niente male, vero? Il prezzo è formidabile. Adesso è tuo a soli 33€, invece di 40€.

Questa promozione è attiva per tutti i clienti acquistando su eBay tramite il Coupon TECHWEEK25. Il voucher, che applica un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione, devi inserirlo nella casella dei codici sconto che trovi alla pagina dedicata ai metodi di pagamento. Un’occasione imperdibile per portarti a casa questo gioiellino per la tua cucina davvero versatile.

Acquistando questo frullatore elettrico tritatutto con macina caffè e mixer frutta hai inclusa la Garanzia Cliente eBay. In pratica, se non ricevi l’oggetto ordinato otterrai un rimborso completo. Inoltre, puoi anche pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Infine, su molte destinazioni hai anche la consegna gratuita.

Frullatore Elettrico 2 in 1: salute, praticità e divertimento

Il Frullatore Elettrico 2 in 1 con Tritatutto, Macina Caffè e Mixer Frutta è la scelta perfetta per chi cerca salute, praticità e divertimento. Basta mangiare o bere sempre le stesse cose. Grazie a questo strumento, indispensabile in cucina, puoi creare frullati, macinare direttamente i chicchi di caffè, preparare creme, tritare verdura per i soffritti o creare i tuoi mix di farine e cereali.

Si tratta di un frullatore molto pratico e maneggevole. Grazie al manico diventa una fantastica brocca per versare il preparato in qualsiasi contenitore senza fatica e in modo ordinato e pulito. Il coperchio ti protegge mentre frulla e il pratico tappo ti permette di aggiungere ingredienti senza sporcare tutta la cucina, ma continuando a frullare.

Il suo motore da 500W assicura risultati professionali in minor tempo. Cosa aspetti? Acquista il Frullatore Elettrico 2 in 1 a soli 33€ grazie a TECHWEEK25 su eBay.