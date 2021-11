AVM: il nuovo router 5G FRITZ!Box 6850 è disponibile in Italia

A distanza di un anno dalla presentazione del router LTE FRITZ!Box 6850, in queste ore AVM ha annunciato la disponibilità all'acquisto in Italia del nuovo router FRITZBox 6850 5G.

FRITZBox 6850 5G è disponibile in Italia

Dotato del pieno supporto alla tecnologia di connessione di quinta generazione (5G), il router di AVM è la soluzione ideale per tutti gli utenti che hanno necessità di connettersi a internet sfruttando il chip 5G SA/NSA integrato in esso.

In tutte quelle condizioni in cui manca la connessione in rame e in fibra ottica, il router FRITZ!Box 6850 5G di AVM assicura piena copertura di segnale per darvi la possibilità di navigare anche a velocità gigabit in modalità wireless. Inoltre, in quelle situazioni in cui il segnale 5G non dovesse essere presente o ballerino, il router è in grado di passare automaticamente alla rete 4G/LTE-Advanced Pro e 3G/UMTS.

La distribuzione del segnale internet viene affidata al Wi-Fi su banda 2.4 e 5 GHz, mentre la funzionalità di rete mesh offre la possibilità di assegnare la migliore condizione possibile in relazione alla posizione dei dispositivi. Il router AVM è ideale anche per controllare i dispositivi della smart home e i telefoni analogici: la base DECT si occupa infatti di gestire i dispositivi della smart home tramite le prese commutabili FRITZ!DECT 200/201, mentre sul centralino integrato è possibile registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT.

Le caratteristiche complete di FRITZBOX 6850 5G

Accesso a internet su 5G con velocità fino a 1.3 Gbit/s

supporto connessione 5G SA/NSA

accesso a internet con connessione 4G/LTE-Advanced Pro e anche in 3G

connettività Wi-Fi AC+N con trasmissione rispettivamente fino a 866 Mbit/s e 400 Mbit/s

supporto rete Wi-Fi mesh, crittografia WPA2, accesso Wi-Fi per ospiti

1 porta USB 3.0 per archivi multimediali e stampanti di rete

4 porte Gigabit-LAN

1 porta a/b (a scelta TAR/RJ11) per telefono analogico, segreteria o fax

Se volete, inoltre, potete acquistarlo già da oggi al prezzo di 585 euro più spese di spedizione.