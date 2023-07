Frigorifero LG doppia porta, dispenser acqua e ghiaccio: sconto SHOCK (-58%)

Sei alla ricerca di un frigorifero doppia porta che non solo conservi al meglio i tuoi alimenti, ma che aggiunga anche un tocco di tecnologia alla tua cucina? Allora l’LG GSXV80PZLE è quello che fa per te. Questo frigorifero americano side by side, attualmente in sconto su Amazon, è un vero gioiello di tecnologia e design. Con uno sconto di oltre il 50%, puoi realizzare un sogno e prendere questo concentrato di tecnologia a 1699€ invece di 3999€. Essendo un prodotto Prime (venduto e spedito da da Amazon), se sei un abbonato lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite.

Il LG GSXV80PZLE non è un semplice frigorifero, ma un vero e proprio centro di conservazione degli alimenti. Grazie al suo sistema di raffreddamento Total No Frost e alla colonna Multy Air Flow, garantisce una temperatura uniforme per una migliore e più lunga conservazione degli alimenti. Non dovrai più preoccuparti di sbrinare il tuo frigorifero, perché lo farà da solo!

Ma non è tutto. Questo frigorifero è dotato di una funzione davvero innovativa: l’InstaView Door-in-Door. Si tratta di un elegante pannello di vetro che si illumina con due semplici tocchi della mano dall’esterno, permettendoti di guardare all’interno del frigorifero senza aprire la porta. In questo modo, non disperderai aria fredda e risparmierai energia.

Il LG GSXV80PZLE è anche dotato di un pratico dispenser per acqua e ghiaccio, integrato nella porta del frigorifero. Questo ti permetterà di avere sempre a disposizione acqua fresca e ghiaccio, senza occupare spazio all’interno del frigorifero.

E per quanto riguarda la capacità? Ha una capacità di ben 635 litri, per conservare tutti i tuoi alimenti in modo ordinato e pratico. Inoltre, grazie al suo design elegante e moderno, in colore Inox Premium, aggiungerà un tocco di stile alla tua cucina.

Il LG GSXV80PZLE ha una capacità di ben 635 litri, per conservare tutti i tuoi alimenti in modo ordinato e pratico. Inoltre, grazie al suo design elegante e moderno, in colore Inox Premium, aggiungerà un tocco di stile alla tua cucina.

