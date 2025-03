La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che cuoce gli alimenti utilizzando aria calda circolante, simulando la frittura senza l’uso di olio o con quantità minime. Perfetta per chi non vuole perdere troppo tempo ai fornelli, permette di cuocere moltissime tipologie di cibo, dalla verdura, alla carne, persino gli impasti. Semplice e velcoe, funziona grazie a una resistenza che riscalda l’aria e a una ventola che la distribuisce in modo uniforme intorno al cibo, creando una crosta croccante all’esterno mentre mantiene l’interno morbido.

È ideale per preparare patatine, verdure, carne, pesce e persino dolci, offrendo una versione più salutare rispetto alla frittura tradizionale. Tra i vantaggi principali, rispetto a una normale friggitrice, c’è la riduzione del consumo di olio, che rende i piatti meno calorici e più leggeri. Inoltre, grazie ai cestelli e ai componenti rimovibili, si può lavare in lavastoviglie.

Su Amazon, con le offerte di Primavera, puoi trovare alcune friggitrici ad aria a meno di 50 euro.

Friggitrici aria economiche

La friggitrice ad aria di DCG da 3,5 litri con potenza di 1300-1500 W, termostato regolabilee protezione antisurriscaldamento. Grazie al cestello antiaderente, permette di cuocere in modo uniforme e salutare. Facile da pulire e compatta. La trovi su Amazon a 41,70 euro.

Innsky in sconto

La Innsky ha una capienza 3,5 Litri, 1500W,è un modello compatto e digitale con touch screen LED, ideale per 1-3 persone. Dotata di 8 programmi, cuoce senza olio, è silenziosa e include ricette italiane. Puoi applicare un coupon da 5 euro per risparmiare sull’acquisto.

La SwissHome PETIT

Questo dispositivo da 2,5 litri con potenza di 1200 W, ha la temperatura regolabile e timer fino a 30 minuti. Dotata di pentola rimovibile con rivestimento in teflon, offre protezione contro il surriscaldamento e impugnature antiurto e antiscivolo, garantendo sicurezza e praticità. La puoi comprare a 28,87 euro.

Friggitrici aria da 2 litri

La COSORI da 2 Litri è un modello portatile ed efficiente, con 4 funzioni preimpostate e temperatura regolabile tra 75-205°C. Riduce l’uso di olio fino al 97%, è lavabile in lavastoviglie e include 30 ricette online. La trovi in sconto a 49,99 euro.

Friggitrice Ariete

La Ariete 4617 Airy Fryer Compact è una friggitrice ad aria da 2 litri con potenza di 1000 W, temperatura regolabile fino a 200°C e cestello antiaderente. Compatta, con maniglie e piedini antiscivolo. Fino al 31 marzo è in sconto a 47,28 euro.

