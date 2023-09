Friggitrice ad aria Xiaomi Smart a prezzo MAI VISTO, 71€ su eBay

Vuoi acquistare una friggitrice ad aria che costa pochissimo per velocizzare le tue preparazioni e cucinare in modo più sano? Se fai presto puoi avvalerti di uno sconto gigantesco. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi smart Air Fryer a soli 71,91 euro, invece che 119,99 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Hai capito bene, non ci sono errori di scrittura. Oggi puoi risparmiare ben 48 euro sul totale grazie a un doppio sconto pazzesco. Con questa friggitrice ad aria i tuoi cibi saranno buonissimi, come fritti, ma con zero fumo e meno grassi.

Xiaomi smart Air Fryer: friggi quanto vuoi senza odori sgradevoli

Sicuramente la possibilità di friggere qualsiasi cosa senza che rimanga la puzza di fumo sui capelli e sulle tende è qualcosa di fantastico. Inoltre grazie alla possibilità di mettere pochissimo olio ogni preparazione sarà molto meno calorica. Il suo cestello da 3,5 l ti permette di cucinare per diverse persone. All’interno l’aria calda circola a 360° riuscendo a mantenere una cottura perfetta.

Inoltre molto versatile, oltre alla frittura potrai essiccare la frutta, preparare lo yogurt e scongelare gli alimenti. Possiede tantissime ricette intelligenti da utilizzare come desideri. Puoi cuocere da un minimo di 40 °C fino a un massimo di 200 °C. Il tutto in un design minimal, molto compatto, che occupa davvero pochissimo spazio. E grazie alla rotella posta al centro è anche semplicissima da utilizzare.

Questa è una promozione d’oro, da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Se vuoi una friggitrice ad aria il momento di acquistarla è arrivato. Quindi vai subito su eBay e fai tua la mitica Xiaomi smart Air Fryer a soli 71,91 euro, invece che 119,99 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.