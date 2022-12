Friggitrice ad aria da 5L a MENO della METÀ (Amazon)

Se vuoi cucinare piatti prelibati come se fossero fritti ma senza lo sgradevole odore che si attacca dappertutto, allora ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Ultenic a soli 95,99 euro, anziché 199 euro.

Un ottimo sconto che puoi trovare in esclusiva su Amazon e che ti permette di risparmiare ben 103 euro sul totale. Potrai friggere senza olio e avere comunque lo stesso identico sapore. Avrai dei cibi buoni e allo stesso tempo sani con molti meno grassi rispetto una classica frittura. Ha un design compatto, un display touch ed è compatibile con Alexa.

Friggitrice ad aria Ultenic: ampia capienza e tantissimi programmi

Grazie al suo cestello di 5 litri sarà in grado di cucinare anche per sette persone, per cui è perfetta per tutta la famiglia o per invitare i tuoi amici. Potrai metterci dentro addirittura un pollo intero. Riuscirai a cuocere in modo super veloce, il 50% in più rispetto ai forni tradizionali, riuscendo a mantenere i cibi croccanti fuori e teneri dentro.

È dotata di 11 programmi preimpostati che ti danno la possibilità di cuocere praticamente di tutto, dalle bistecche alle patatine fritte, fino al pollo o alle torte. Inoltre possiede anche un programma per preriscaldare e uno per mantenere caldo il cibo. Ha un ampio display touch sulla parte superiore che ti permetterà d’impostare le varie funzioni, scegliendo anche quella manuale.

Una friggitrice ad aria con queste caratteristiche e a questo prezzo si trova raramente, per cui la vorranno in parecchi. Per questo dovrai essere veloce a completare il tuo acquisto. Vai subito su Amazon e fai tua la friggitrice ad aria Ultenic a soli 95,99 euro, anziché 199 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.