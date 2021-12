Friggitrice ad aria XL di design: 57€ su Amazon, BOMBETTA

Una friggitrice ad aria formato XL, con ampio cestello da 3,5 litri e un design super accattivante. Un prodotto bellissimo e super utile, con un sacco di possibilità di utilizzo, che ora prendi da Amazon a 57€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria XL: super sconto su Amazon

Un prodotto di design, che sarà un piacere lasciare in bella mostra in cucina quando non lo utilizzi. Un dispositivo che è super semplice da usare: solo due manopole, uno per la temperatura e l'altro per il timer. Imposti quelli rischieri dalla ricetta e sei pronto.

Non solo fritti gustosi e leggeri, questi elettrodomestici sono in grado di fare molto di più. Dovrai solo sbizzarrirti a cercare le centinaia di ricette presenti su Internet e poi cucinare carne, pesce, dolci, crostacei, prodotti da forno lievitati.

L'unico limite è la tua fantasia e sai perché? Semplice: la cottura con tecnologia a 360 gradi ti consente di effettuare preparazioni straordinarie in modo molto più rapido rispetto a come faresti con un forno normale. Tanto per farti un esempio, che mai immagineresti: con questo gioiellino puoi ottenere delle caldarroste eccezionali, con il minimo dello sforzo. Assurdo, eh?

Insomma, una friggitrice ad aria è molto di più di quello che puoi immaginare. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, con questo modello XL, è adesso: completa l'ordine al volo per averlo a 57€ circa. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.