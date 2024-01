Friggitrice ad aria XL con 8 programmi in DOPPIO SCONTO (75€)

Con questa promozione che ti sto segnalando puoi portarti a casa un elettrodomestico spettacolare che farà diventare la tua cucina ancora più buona e sana. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex a soli 75,65 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 55% più un ulteriore sconto del 15% avrai un risparmio totale di oltre 124 euro. Inutile dire che la promozione scadrà da un momento all’altro, quindi devi essere velocissima.

Friggitrice ad aria capiente e compatta a prezzo mini

Grazie al suo cestello da 4,2 litri potrai fare preparazioni fino a 6 persone. Il tutto usando pochissimo olio e quindi meno calorie e grassi. Questo perché all’interno l’aria calda circola in modo uniforme e cuoce in modo perfetto e veloce. Potrai scegliere uno degli 8 programmi preimpostati per cuocere velocemente cose some patatine fritte, pizza, pesce e torte.

Il suo design è compatto e dunque non occupa molto spazio nella tua cucina, permettendoti di metterla ovunque tu voglia. Ha un pratico display touch posto sulla parte alta dove potrai anche selezionare la temperatura da un minimo di 80° C a un massimo di 200° C. E i componenti removibili li puoi tranquillamente mettere in lavastoviglie.

Affrettati perché l’offerta scadrà a momenti. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex a soli 75,65 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.