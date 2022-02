Friggitrice ad aria XIAOMI: non frigge e basta, ma fa di TUTTO (80€)

Se da tempo sognavi di portarti a casa una friggitrice ad aria allora non aspettare altro tempo e acquista questa di Xiaomi in offerta su Amazon. Costa appena 84,99€ però ti dico, nonostante il ribasso non ti sembri granché, se la acquisti sul sito originale del produttore la paghi molto di più quindi non te la fare scappare.

Conta che di base è una friggitrice ad aria ma fa di tutto e di più. Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo.

Friggitrice ad aria Xiaomi e non solo: scopri di cosa è capace

Design lineare, dimensioni compatte e perfette per qualunque cucina. Con questo prodotto Xiaomi svolti la tua esperienza culinaria perché è capace di fare di tutto e di più. Cosa voglio dire? Che non solo ti fa diventare uno chef ma ti fa dimezzare le calorie e tanto altro ancora.

Infatti, nonostante venga chiamata friggitrice, questo elettrodomestico ha più funzioni al suo interno. In modo particolare può:

cucinare i cibi più disparati;

i cibi più disparati; decongelare le pietanze che tenevi al freddo;

le pietanze che tenevi al freddo; preparare lo yogurt ;

; essiccare la frutta rendendola secca e gustosa per uno spuntino e non solo.

Ovviamente si tratta di un prodottino totalmente smart con tanto di touch screen OLED che è semplicissimo da utilizzare. Tu scarichi l'applicazione sullo smartphone e pianifichi ogni suo aspetto così da trovare pronto e caldo quando torni a casa dopo una giornata a lavoro, ad esempio.

Mille ricette da sperimentare. Carne, verdure, ortaggi, dolci, panificazione e tutto quello che sogni a portata di mano con risparmio energetico e gusto senza compromessi.

Cucina i tuoi cibi a 360° nella metà del tempo rendendoli croccanti e non solo.

Cosa aspetti a provarla immediatamente? Questa friggitrice ad aria di Xiaomi è un affarone da non perdere su Amazon, dove per pochissimo te la porti a casa con 84,99€. Non perdere tempo. Le spedizioni sono completamente gratuite.