Friggitrice ad aria Xiaomi, 4L di capienza e sportello in vetro (eBay)

Sai quando vedi quelle friggitrice ad aria che hanno lo sportello in vetro per controllare la cottura? Ecco, sono comode e lo sai che anche tu ne vuoi una. Per questo motivo ecco che ti consiglio proprio quella di Xiaomi che è un piccolo gioiellino di cui non fare a meno in cucina.

Mettila subito nella tua pagandola a prezzo piccolo. Grazie alla promozione su eBay diventa tua ad appena 85€ quindi cosa aspetti? Collegati in pagina e completa l’acquisto al volo inserendo il codice “NOVEDAYS”.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Friggitrice ad aria Xiaomi, 4L e tutte le funzioni più comode

La friggitrice ad aria è comoda tuttavia, quando cucini, devi sempre interrompere la cottura per aprire il cestello e controllare l’avanzamento. In realtà questo è un amaro ricordo visto che il modello di Xiaomi, il più recente, è dotato di sportello in vetro. Cosa significa? Che devi solo guardare per sapere come procede, senza interrompere neanche una volta la cottura. Un po’ come un vero e proprio forno, ti mette tutto a portata di mano.

Dimensioni compatte ma cestello con capienza da 4L per cucinare per tutta la famiglia senza compromessi. Usala per preparare primi, secondi, contorni, antipasti e perchè no, anche i dolci!

Display OLED con 11 modalità preinstallate ma adattabile a qualunque esigenza. Hai sia timer che temperatura regolabile da un minimo del 40°C ad un massimo di 200°C.

Quindi, cosa stai ancora aspettando? Cucina in modo semplice, veloce ma soprattutto sano e gustoso.

Collegati al volo su eBay dove puoi acquistare la tua friggitrice ad aria di Xiaomi a soli 85€ con il codice “NOVEDAYS” da aggiungere al momento del pagamento.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.