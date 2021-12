Friggitrice ad aria SPETTACOLARE: con questa non sbagli

Se sei alla ricerca della perfetta friggitrice ad aria fermati un attimo perché ho la promozione giusta per te. Grazie agli eDays di eBay hai la possibilità di portarti a casa una perfetta Proscenic T21 a soli 107,05€. Come devi fare? La aggiungi al carrello e poi inserisci il codice “PIT10PERTE” al momento del pagamento così sblocchi istantaneamente un ribasso del 10%. Non fartela scappare perché è davvero eccezionale e tra un paio di secondi capisci il perché.

Prima di tutto, però, ti avviso che le spedizioni sono veloci e gratuite e operate in tempo per le feste.

Proscenic T21: la friggitrice ad aria che volevi

Semplicissima da utilizzare ma super potente e ovviamente utile, questa bomba di friggitrice ad aria non puoi non amarla. Non è come le altre sul mercato perché dalla sua parte conta la garanzia di un marchio di tutto rispetto che se lo conosci, sai benissimo che funziona a meraviglia.

Concentrandoci sulle sue caratteristiche, ti farà piacere sapere che:

ha un cestello con capienza da 5,5 litri;

la teglia può essere completamente estratta e smontata per essere lavata in lavastoviglie;

la circolazione dell'aria avviene a 360° per risultati ottimi;

la controlli sia con smartphone che con Alexa dato che è compatibile;

che con dato che è compatibile; ha una potenza di 1700W.

Praticamente ci cuoci di tutto e di più grazie alle modalità preimpostate ma non ti preoccupare perché con il display LED touch imposti tutto a dovere, fintanto il prime preimpostato per trovare tutto pronto quando torni a casa.

Insomma, non è spettacolare? Allora acquista subito questa friggitrice ad aria Proscenic T21 su eBay a soli 107,05€. Inserisci il codice “PIT10PERTE” per ottenere lo sconto e ricorda che le spedizioni sono gratuite.

Ps: la promozione scadrà a breve quindi non aspettare troppo tempo o potresti non trovarla più.