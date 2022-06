Friggitrice ad aria SMART con 11 programmi a 99€: solo su Amazon

Da Proscenic, una super friggitrice ad aria smart spettacolare. Un ampio cestello da 5 litri, perfetto per realizzare qualsiasi piatto desideri. Non solo fritture super leggere, ma anche carne, lievitati, verdure, pesce e non solo. In totale, ben 11 programmi preimpostati a disposizione e un sacco di ricette all’interno dell’applicazione per per il tuo smartphone.

Un prodotto premium, che adesso prendi a prezzo pazzesco da Amazon. Te l’accaparri a 99€ appena invece di 139€ con spedizioni super rapide e gratuite. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria smart in gran sconto su Amazon

Un prodotto eccezionale, perfetto per permetterti di cucinare in modo rapido, sano e gustoso. Il tutto, senza dover accendere i fornelli: una manna dal cielo in questa stagione.

Puoi concederti e gustare tutto quello che ti piace, senza rinunciare a un occhio attento alle calorie. Già preimpostati, ci sono ben 11 programmi attivabili direttamente dai tasti a sfioramento presenti intorno al display:

patatine fritte; pollo; bistecche; verdure; pesce; gamberi; pizza; pancetta; anelli di cipolla; torte; pane tostato.

Naturalmente, oltre a questo puoi sbizzarrirti e cuocere ricette sempre nuove. Non lasciarti sviare dal nome del prodotto: non serve unicamente a friggere con pochissimi grassi, anzi. Io la uso addirittura per preparare rustici e cornetti di pasta sfoglia.

La cosa meravigliosa è che i tempi di cottura sono bassissimi rispetto all’utilizzo di un forno tradizionale. Il segreto di questo prodotto? La cottura a 360 gradi, che arriva uniformemente in ogni parte del cibo e permette di cuocerlo in modo uniforme e in pochissimo tempo.

Come anticipato, questo gioiellino ha un cuore intelligente: abbinandolo all’applicazione per smartphone, puoi gestire ogni aspetto della tua friggitrice ad aria smart. Programmi la cottura, controlli l’andamento della stessa e non solo.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, bellissimo e completo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 99€ appena invece di 139€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.