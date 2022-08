Friggitrice ad aria sempre sporca? Con la teglia MAGICA risolvi (12€)

La friggitrice ad aria è un portento ed è super comoda da utilizzare. Che noia pulirla però, il cestello si sporca tutte le volte e c’è bisogno di perdere un sacco di tempo per pulirla. Un problema che potrebbe scoraggiarti e fare in modo che la utilizzi meno. Per fortuna, esistono dei sistemi geniali che ti permetteranno di evitare questa scocciatura e avere sempre l’elettrodomestico super pulito, non incrostato e pronto all’uso.

Si tratta della teglia in silicone, appositamente pensata per questo tipo di dispositivo. La forma è studiata per aderire perfettamente al cestello e permetterti di ottenere gli stessi eccellenti risultati, sporcando però molto meno. Le pratiche maniglie ti consentiranno di estrarre la teglietta quando la ricetta è pronta, senza scottarti o avere difficoltà alcuna.

Un prodotto decisamente utile e interessante, che adesso da Amazon prendi a prezzo piccolissimo. Puoi accaparrartela a 12€ circa appena. Completa l’ordine al volo per averla in sconto e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria facile con la teglia in silicone

La inserisci nel cestello, aggiungi quello che desideri cucinare e avvii il programma di cottura che preferisci. Quando il cibo è pronto, sollevi la teglietta e puoi anche servire direttamente a tavola. Infatti, è così bella esteticamente, che non ci sarà alcun problema.

La friggitrice ad aria rimane assolutamente pulita e non dovrai perdere tempo per pulirla ed eliminare eventuali incrostazioni. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon e accaparrati subito questa utilissima teglia in silicone a 12€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.