Friggitrice ad aria Philips, prezzo fenomenale: tua a soli 89,99€

La Philips Airfryer Serie 2000, attualmente in offerta su Amazon a 89,99€ con uno sconto del 17%, è un’ottima soluzione per chi cerca un modo più sano di cucinare. Grazie alla tecnologia RapidAir, questa friggitrice ad aria utilizza l’aria calda per cucinare il cibo con fino al 90% in meno di grassi rispetto ai metodi di frittura tradizionali. Insomma: è un alleato micidiale che ti aiuterà a preparare piatti sani e gustosi in maniera semplicissima.

La Serie 2000 offre diverse modalità di cottura: può friggere, grigliare, arrostire e cuocere al forno. È dotata di preset per vari tipi di cibo come patatine, pollo, pesce e dolci, che permettono di cucinare una varietà di piatti con un solo tocco. È possibile regolare manualmente tempo e temperatura per adattarsi alle proprie esigenze specifiche.

Con una capacità di 4,2 litri, è abbastanza capiente da preparare pasti per piccole famiglie, e il suo design compatto la rende ideale per qualsiasi cucina, grande o piccola, occupando poco spazio sul piano di lavoro. La friggitrice è facile da pulire, con componenti lavabili in lavastoviglie​.

Utilizzando la Philips Airfryer, è possibile risparmiare fino al 70% di energia rispetto all’uso di un forno tradizionale, cucinando fino al 50% più velocemente. Questo non solo riduce le bollette energetiche, ma contribuisce anche a un minor impatto ambientale.

Nel mondo delle friggitrici ad aria, la Philips Airfryer Serie 2000 è in assoluto una delle nostre opzioni preferite: prezzo, funzionalità e tutta l’affidabilità del marchio Philips. Ha tutto ciò che ti serve: non perdere questa offerta e acquistala subito a meno di 90€!