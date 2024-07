Friggitrice ad aria Philips da 6,2 l a PREZZO INCREDIBILE, solo 89€

Se la cucina è il tuo regno e vorresti cucinare in modo più veloce e con meno calorie dai un’occhiata a questa super offerta nell’ultimo giorno di Prime Day. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Philips a soli 89,99 euro, invece che 189,99 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto spaventoso del 53% sul prezzo originale che ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Tieni presente che si tratta di una promozione esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei iscritta al servizio fallo subito cliccando qui. Potrai avere una prova gratuita di 30 giorni e disdici quando vuoi.

Friggitrice ad aria Philips a prezzo Wow

Questa friggitrice ad aria firmata Philips ha un cestello molto grande da ben 6,2 litri e questo ti consente di mettere all’interno davvero quello che vuoi. Possiede un display touch dove potrai scegliere uno dei 7 programmi preimpostati per preparazioni velocissime e semplici.

Grazie all’aria calda che circola all’interno puoi mettere pochissimo olio e tuoi piatti risulteranno più sani senza rinunciare al gusto. Scaricando l’app dedicata puoi utilizzare tante ricette per strabiliare i tuoi ospiti con piatti elaborati. Ha un design compatto e moderno che sta bene in ogni cucina

Fai presto dunque perché l’offerta scadrà sicuramente a momenti. Perciò prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Philips a soli 89,99 euro, invece che 189,99 euro. Ricordati che essendo un’offerta per gli abbonati Prime se non sei ancora iscritta puoi farlo adesso cliccando qui. Così beneficerai anche della spedizione gratuita.