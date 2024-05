Friggitrice ad aria Mulinex con 10 programmi a PREZZO ASSURDO (69€)

Vuoi anche tu avere una friggitrice ad aria come le tue amiche per velocizzare le preparazioni in cucina e riuscire anche ad avere piatti con meno grassi? Non vuoi però spendere un capitale? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Mulinex a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Come puoi notare adesso siamo di fronte uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale. Un ottimo prezzo soprattutto per un prodotto davvero di qualità. Potrai cucinare velocemente qualsiasi alimento e tutto nel cestello, senza sporcare nient’altro. Praticamente non userai più i fornelli.

Friggitrice ad aria Mulinex a costo irrisorio

Il rapporto qualità prezzo di questa friggitrice ad aria è davvero pazzesco. Grazie al suo cestello da 3 litri potrai cucinare fino a 4 persone e risparmiare tempo. Metti tutto nel cestello, premi un pulsante e aspetti che sia tutto pronto per servire in tavola. I tuoi ospiti non si renderanno conto che hai cucinato senza usare i fornelli.

Il consumo energetico è ridotto e i 10 programmi di cottura preimpostati ti permetteranno di essere ancora più veloce per diverse preparazioni comuni. Ha un design compatto e moderno, perfetta per ogni cucina.

A questa cifra è sicuramente l’affare del giorno ma se non ti sbrighi rischi di perdertelo. Dunque fionda di su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Mulinex a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.