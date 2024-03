Friggitrice ad aria Moulinex, offerta flash: doppio cestello e tante funzioni

La Moulinex Dual Easy Fry è una soluzione rivoluzionaria per la cucina moderna, combinando praticità e versatilità con una tecnologia all’avanguardia. Grazie allo sconto del 17%, è ora disponibile a 149,99€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di 179,99€.

Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di cuocere contemporaneamente due pietanze diverse grazie al suo doppio cestello, consentendo di preparare un pasto completo e bilanciato in un solo gesto. Questa caratteristica la rende ideale per famiglie numerose o per chi desidera ottimizzare i tempi in cucina, garantendo al contempo piatti gustosi e sani.

Con una capacità complessiva di 8,3 litri, divisa tra un cestello XXL da 5,2 L e un altro da 3,1 L, la Dual Easy Fry è perfetta per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Che si tratti di un arrosto succoso, porzioni generose di patatine fritte, o una cena più intima, questo dispositivo è in grado di adattarsi a diverse quantità di cibo, riducendo al contempo il consumo energetico quando necessario.

I 7 programmi preimpostati offrono una grande flessibilità culinaria, permettendo di arrostire, cuocere al forno, e grigliare un’ampia varietà di piatti senza la necessità di supervisione costante.

La tecnologia Extra Crisp assicura che ogni piatto sia croccante e dorato alla perfezione, con poco o nessun olio, permettendo di godere dei sapori della frittura tradizionale ma con fino al 99% di grassi in meno.

A questo prezzo vantaggioso, si tratta di un investimento eccellente per chiunque voglia esplorare nuove possibilità in cucina senza rinunciare al gusto e alla praticità. Non perdere questa offerta a tempo limitato e acquistala ora!