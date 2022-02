Friggitrice ad aria MAXI con 7 programmi: prezzo Amazon shock (79€)

Prodotti come la friggitrice ad aria meritano di essere capiti per poterli apprezzare al meglio. Non solo puoi rendere le fritture molto più salutari e meno caloriche, con un prodotto come questo puoi concederti un sacco di ricette sfiziose con diversi tipi di cottura.

Non a caso il modello che ho scovato in sconto è dotato di 7 programmi differenti ed ha un bel cestello da 4 litri per permetterti di cucinare per più persone in contemporanea. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un succulento affare (è il caso di specificarlo) e portarla a casa a 79€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una friggitrice ad aria per mille ricette

Dimentica per un attimo il nome di questo elettrodomestico e immagina un alleato per la cucina che funzioni veramente bene e ti permetta di preparare carne, pesce, dolci, verdure, ortaggi e persino prodotti da forno lievitati.

Ecco, tutto questo è possibile con un dispositivo come questo e lo è grazie alla tecnologia di cottura a 360 gradi. La stessa ti permette di ottenere cotture eccezionali in meno tempo di quanto servirebbe per un risultato simile usando un tradizionale forno. Infatti, ogni angolo del cibo inserito riceve calore uniforme e può quindi arrivare cottura completa in minor tempo.

Il risultato è un piatto più sano, realizzato con l’aggiunta di molti meno grassi e con un bel risparmio in bolletta. In più, adesso, la tua nuova friggitrice ad aria la porti a casa a prezzo incredibilmente contenuto. Da Amazon bastano 79€ circa appena per questo modello con cestello da 4 litri e ben 7 diversi programmi di cottura. In più, le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.