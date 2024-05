Friggitrice ad aria Hisense con DOPPIO CESTELLO e 8 programmi (Amazon)

Se vuoi far diventare la tua cucina una bomba, semplificandola e velocizzandola notevolmente, non puoi assolutamente perdere questa promozione. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la friggitrice ad aria Hisense a soli 127,64 euro, invece che 147,64 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Anche se potrebbe non sembrare chissà che sconto, tieni presente che siamo di fronte al prezzo più basso di sempre. Ma non è finita qui. Infatti se sei abbonato ad Amazon Prime hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 29,53 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Hisense per una cucina sana e veloce

Uno dei vantaggi di poter cucinare dentro la friggitrice ad aria Hisense è la possibilità di fare tutto in modo più veloce e senza alcuno sforzo. Possiede infatti ben 2 cestelli capienti, uno da 5,3 litri e uno da 3,3 litri, che ti consentono di fare due preparazioni differenti in contemporanea.

Inoltre gode di ben 8 programmi preimpostati che velocizzano ulteriormente diverse preparazioni comuni come il pollo arrosto o le patatine fritte. Ha un pratico ed elegante pannello dove puoi regolare il timer, la temperatura e scegliere le varie funzioni. Arriva fino a 200° C per cui puoi fare davvero di tutto.

Non aspettare che il prezzo torni alla normalità. Fiondati su Amazon e acquistala tua friggitrice ad aria Hisense a soli 127,64 euro, invece che 147,64 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora abbonato al servizio fallo ora cliccando qui.