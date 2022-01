Friggitrice ad aria ENORME con 7 programmi: prezzo Amazon SHOCK (87€)

Una friggitrice ad aria spettacolare, enorme rispetto alla media, grazie al suo cestello da 5,5 litri. Un prodotto super interessante sotto il profilo estetico e dotato di ben 7 programmi per la gestione rapida. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon e portarla a casa 87€ circa appena invece di 119€. Completa al volo l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale friggitrice ad aria gigante: prezzo super

Fidati: non ti limiterai a ottime fritture, gustose e leggere. Questi elettrodomestici hanno un segreto ed è la cottura a 360 gradi. Grazie a questa tecnologia, puoi preparare i tuoi piatti preferiti in molto meno tempo rispetto a quello che richiederebbe un forno tradizionale.

Carne, pesce, dolci, lievitati di vario genere, crostacei e non solo: puoi sbizzarrirti, senza timore che il risultato non sia all'altezza delle aspettative. Infatti, puoi affidarti ai 7 programmi pre-impostati e non preoccuparti del resto.

Per ogni acquisto, ricevi anche in omaggio un ricettario ricco di idee e spunti per provare sempre nuovi piatti gustosi da mettere a tavola.

Non perdere l'occasione di portare a casa un prodotto premium, come questa friggitrice ad aria gigante, a prezzo da entry level. Completa rapidamente l'ordine per averla a 87€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni super rapide de gratis, garantite dai servizi Prime.