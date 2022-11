Friggitrice ad aria Electrolux? Qualità, spesa MINIMA e risultato OTTIMO

Hai mai provato a friggere qualcosa in casa? Probabilmente sì, ma forse non sai che esiste un modo migliore per farlo in maniera decisamente più sana. La friggitrice ad aria Electrolux E5AF1 è infatti un elettrodomestico che può cambiare radicalmente il tuo modo di cucinare.

Friggitrice ad aria Electrolux: una scelta eccellente per chi vuole friggere in modo sano

La nuova friggitrice ad aria di Electrolux è davvero un gioiellino che tutti ti invidieranno. Quest’ultima, infatti, ti consentirà di risparmiare un sacco di tempo e fatica. Non dovrai più mettere l’olio nella padella e aspettare che si riscaldi prima di cuocere le tue preparazioni. Tuttavia, se preferisci usare l’olio, puoi sempre aggiungerlo all’interno del cestello con l’unica differenza che non ne avrai bisogno tanto quanto prima.

La Electrolux E5AF1 è anche molto facile da pulire grazie al suo design intelligente. Il cestello infatti è composto da una ciotola esterna e un cestello interno. Una volta terminata la cottura potrai facilmente lavarlo a mano o anche in lavastoviglie.

Capienza di 2,2 litri sufficienti per dare spazio alla tua creatività, grazie al pannello di controllo e al timer non potrai sbagliarne praticamente una.

Se stai cercando quindi un modo più sano e conveniente per friggere i tuoi alimenti preferiti, la Electrolux E5AF1 potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.