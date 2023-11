Friggitrice ad aria Electrolux a soli 49€: sconto INCREDIBILE del 58% su Amazon

L’offerta di Amazon riguardante la friggitrice ad aria del celebre marchio Electrolux è davvero di quelle che lasciano a bocca aperta. Il produttore è uno dei migliori che possiate trovare sul mercato e, di conseguenza, il prodotto in questione lo è pure. Se poi pensate che il prezzo di listino è di ben 119,99 euro, vi rendete subito conto che stiamo parlando di un prodotto davvero top. Allora a quanto è venduto? A soli 49,99 euro, grazie allo sconto del 58%, nonché una cifra veramente pazzesca per un prodotto di altissima qualità.

Friggitrice ad aria Electrolux: una certezza in cucina

La versatile friggitrice ad aria Create 5 consente di friggere, grigliare, arrostire: risultati deliziosi per tutta la famiglia, più sani e gustosi senza usare l’olio. La friggitrice ad aria Electrolux Create 5 è un prodotto estremamente versatile per la cucina. Non è necessario disporre di diversi elettrodomestici quando avete voglia di cuocere in forno, friggere, arrostire o grigliare: ora potrete fare tutto, in un attimo.

Il timer da 60 minuti ha un’interfaccia facile da usare per ricette che richiedono tempi di cottura più lunghi. Potete, quindi, impostare il timer fino a 60 minuti e, quando il piatto è pronto, il timer suonerà e la friggitrice si spegnerà automaticamente. Le dimensioni sono compatte e il design del cestello è composto da una ciotola esterna e un cestello interno. Una volta terminata la cottura, è facile rimuovere il cestello per impiattare il cibo, mentre la ciotola trattiene il grasso in eccesso o i succhi indesiderati.

Cosa ci fate ancora qui? Approfittate immediatamente dello sconto su Amazon e portate a casa la vostra friggitrice ad aria Electrolux al prezzo di soli 49,99 euro. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.