La friggitrice ad aria di Innsky si trova in offerta su Amazon a 94,34€, lo sconto del 15% corrisponde ad un risparmio di oltre 16 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta di un'offerta lampo, destinata a scadere entro poche ore.

Questo modello ha una capacità di 5.5L e permette di selezionare diverse modalità di cottura, per adattarsi al meglio alle pietanze da preparare. Tramite lo schermo LCD si possono impostare i gradi e il timer, la cottura avviene tramite un vortice di aria calda che avvolge il cestello di cottura e permette di friggere, arrostire, grigliare o cuocere al forno una gran varietà di alimenti.

La friggitrice ad aria di Innsky ha una potenza di 1700W e raggiunge ben 200°C, è l'elettrodomestico ideale per dare maggior sapore ai cibi senza utilizzare un'eccessiva quantità di olio o grassi aggiuntivi. L'aria viene riscaldata fino alla temperatura ideale e fatta circolare a grande velocità nella camera di cottura così da cuocere gli alimenti in modo uniforme, lasciandoli croccanti e asciutti all'esterno ma morbidi all'interno.

Oggi è possibile acquistare la friggitrice ad aria Innsky in offerta su Amazon a 94,34€, il 15% di sconto per uno strumento di cottura salutare e ricco di funzionalità interessanti. Non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home